Программа "В центре Азии" победила на нацпремии в Узбекистане "Золотое перо" Корреспондент "Вестей" Францев получил "Золотое перо" на нацпремии в Узбекистане

Москва27 июн Вести.Программа "В центре Азии" стала победителем национальной премии "Золотое перо" в Узбекистане, награду забрал автор и ведущий программы, корреспондент "Вестей" Роберт Францев.

Конкурс для журналистов "Олтин калам", или "Золотое перо" – главная национальная премия Узбекистана в области СМИ. Программа "В центре Азии" Роберта Францева победила в номинации "Лучший материал иностранного журналиста об Узбекистане".

Главная награда для нас — это внимание зрителей к программе, которую мы делаем всей нашей командой. Это внимание говорит о том, что наши страны интересны друг другу. Давайте ценить друг друга и помнить, что мы не одни в самом сердце континента отметил автор и ведущий программы

Премия "Золотое перо" была учреждена в 2006 году по инициативе президента Узбекистана. Конкурс проводится ежегодно в преддверии Дня работников печати и средств массовой информации. Премия вручается за лучшие материалы в печати, на телевидении, радио и в Интернет-изданиях.