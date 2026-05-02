Развитие "попкороновой" болезни легких можно остановить на ранней стадии

Прогрессирование "попкорновой" болезни легких на ранней стадии можно остановить Развитие "попкороновой" болезни легких можно остановить на ранней стадии

Москва2 мая Вести.На ранней стадии "попкорновая" болезнь легких, характерная для вейперов, поддается купированию, сообщил ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяну Ким.

На ранних стадиях можно приостановить прогрессирование болезни и сохранить приемлемое качество жизни. В этом смысле весьма перспективным методом являются ингаляции медицинских газов - оксид азота, водород- и гелий-кислородная смеси отметила Ким

По ее словам, при отказе от употребления вейпов прогнозы улучшаются, хотя отдышка может остаться. Вероятность же полного излечения зависит от стадии заболевания.