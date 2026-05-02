Москва2 маяВести.На ранней стадии "попкорновая" болезнь легких, характерная для вейперов, поддается купированию, сообщил ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяну Ким.
На ранних стадиях можно приостановить прогрессирование болезни и сохранить приемлемое качество жизни. В этом смысле весьма перспективным методом являются ингаляции медицинских газов - оксид азота, водород- и гелий-кислородная смесиотметила Ким
По ее словам, при отказе от употребления вейпов прогнозы улучшаются, хотя отдышка может остаться. Вероятность же полного излечения зависит от стадии заболевания.