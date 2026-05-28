Москва28 мая Вести.Двое молодых жителей Благовещенска стали первыми в Амурской области пациентами с синдромом EVALI — тяжелым поражением легких, связанным с использованием вейпов. Об этом сообщили в Амурской областной клинической больнице (АОКБ).

Изначально у госпитализированных с одышкой и острой гипоксией заподозрили пневмонию. Однако характерная картина на компьютерной томографии указала на EVALI, пояснили медики в своем канале в MAX.

Врачи напоминают: жидкости для вейпов содержат не только никотин, но и множество токсичных компонентов — пропиленгликоль, диацетил, пестициды. При парении масла из нагретого пара оседают на легочной ткани, образуя жировую пленку, которая блокирует альвеолы. Это приводит к снижению газообмена, одышке и воспалению. Кроме того, вейпинг разрушает альвеолы и нарушает выработку сурфактанта — вещества, не позволяющего легким слипаться.

Как отметила заведующая пульмонологическим отделением АОКБ Ольга Демура, коварство синдрома — в сложности диагностики. Его клиническая картина легко маскируется под астму, ХОБЛ или банальную пневмонию.

Оба пациента прошли лечение и выписаны из больницы с рекомендацией отказаться от вредной привычки, заключили в медучреждении.