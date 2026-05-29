Москва29 маяВести.В Хабаровске прокуратура инициировала проверку по факту нарушения графика движения пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель, ответственный за маршруты № 34 и № 29-П в городе Хабаровске, в течение нескольких дней не обеспечил выход на линию транспортных средствпоясняется в канале прокуратуры в мессенджере MAX
Предполагается, что по итогам проверки будет дана оценка правомерности действий перевозчика.