В Хабаровске прокуратура начала проверку из-за срыва графика движения автобусов

Москва29 мая Вести.В Хабаровске прокуратура инициировала проверку по факту нарушения графика движения пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель, ответственный за маршруты № 34 и № 29-П в городе Хабаровске, в течение нескольких дней не обеспечил выход на линию транспортных средств поясняется в канале прокуратуры в мессенджере MAX

Предполагается, что по итогам проверки будет дана оценка правомерности действий перевозчика.