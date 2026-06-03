Москва3 июнВести.Десять локомотивов отставлены от движения по требованию транспортной прокуратуры в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.
… установлено, что эксплуатационным локомотивным депо Комсомольск-на-Амуре допускаются к движению локомотивы с истекшим сроком технического обслуживанияотметили в пресс-службе
По результатам проверки четыре локомотива вернули к работе после текущего ремонта, еще пять ждут своей очереди на ТО. Один тепловоз исключен из инвентарного парка из-за неудовлетворительного состояния.