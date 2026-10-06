МВД: полицейские в ЕАО обнаружили пропавшего школьника спящим в собачьей конуре

Пропавшего мальчика полицейские в ЕАО обнаружили спящим в собачьей будке МВД: полицейские в ЕАО обнаружили пропавшего школьника спящим в собачьей конуре

Москва6 окт Вести.Полицейские Смидовичского района вернули родителям пропавшего сына, стражи порядка обнаружили его спящим в собачьей будке во дворе, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

В полицию обратились родители 9-летнего сына. С их слов, утром он ушел в школу, но домой не вернулся. На поиски поднялся весь личный состав отдела.

Сотрудники обыскали дворы и улицы и нашли несовершеннолетнего спящим в собачьей конуре во дворе своего дома говорится в сообщениии

Ребенка передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.