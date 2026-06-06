Москва6 июнВести.В Вене проходит митинг противников антироссийских санкций, об этом сообщает агентство РИА Новости. Журналисты уточняют, что акция началась в 14.00 по московскому времени. По данным полиции, в ней принимают участие до 500 человек.
Колонна протестующих с австрийскими флагами и барабанами прошла по центральным улицам Вены.
Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзызаявил один из организаторов акции Мартин Руттер
Он также подверг критике финансовую помощь Украине. По словам Руттера, киевский режим не сможет вернуть кредиты, так как Украина – банкрот.
Кроме того, организатор назвал Евросоюз рабом политики США, а правительство Австрии самым дорогим в истории.
Между тем протесты учителей и студентов в Бельгии превратились в стычки с полицией. Сообщается, что участники беспорядков жгут мусор и бьют витрины. Правоохранительные органы, в свою очередь, применили водометы и слезоточивый газ.
По данным СМИ, причиной беспорядков стали планы бельгийского правительства сократить расходы на образование.