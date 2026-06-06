Москва6 июн Вести.В Вене проходит митинг противников антироссийских санкций, об этом сообщает агентство РИА Новости. Журналисты уточняют, что акция началась в 14.00 по московскому времени. По данным полиции, в ней принимают участие до 500 человек.

Колонна протестующих с австрийскими флагами и барабанами прошла по центральным улицам Вены.

Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзы заявил один из организаторов акции Мартин Руттер

Он также подверг критике финансовую помощь Украине. По словам Руттера, киевский режим не сможет вернуть кредиты, так как Украина – банкрот.

Кроме того, организатор назвал Евросоюз рабом политики США, а правительство Австрии самым дорогим в истории.

Между тем протесты учителей и студентов в Бельгии превратились в стычки с полицией. Сообщается, что участники беспорядков жгут мусор и бьют витрины. Правоохранительные органы, в свою очередь, применили водометы и слезоточивый газ.

По данным СМИ, причиной беспорядков стали планы бельгийского правительства сократить расходы на образование.