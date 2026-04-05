Москва5 апр Вести.Пасхальная служба в Иране состоится, несмотря на риск ракетных атак. Об этом ИС "Вести" рассказал секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.

Он обратил внимание, что церковь не перестает нести службу даже в военные времена.

Есть гарантия того, что в Тегеран, где есть православные русские верующие, люди других национальностей, придет Пасха, будет совершена служба, а церковь несет свое служение, как она и должна делать, несмотря на разрывы ракет, которые направляют преступники сказал протоиерей

По словам священнослужителя, российские представители духовенства имеют возможность покинуть страну, однако кто-то принял решение остаться и нести духовную службу.

Ранее в полиции Израиля сообщили, что мероприятия по случаю православной Пасхи в Старом городе Иерусалима в этом году пройдут без присутствия туристов и представителей СМИ.