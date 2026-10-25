Идущие по маршруту Москва – Владивосток путешественники пришли в Приамурье

Путешественники, идущие из Москвы во Владивосток, пришли в Амурскую область Идущие по маршруту Москва – Владивосток путешественники пришли в Приамурье

Москва25 окт Вести.Семейная пара, выполняющая пешее путешествие из Москвы во Владивосток, прибыла на территорию Амурской области. Об этом супруги сообщили в своем Telegram-канале.

Они уже преодолели свыше 7 500 километров. Накануне они пересекли границу Забайкалья и Приамурья.

Забайкальский край, спасибо, и до новых встреч! Амурская область, привет! написано в публикации

Путешествие Павла Шабалина и Тамары Погосян длится с 19 января 2026 года, когда они стартовали с Красной площади. Протяженность всего их маршрута составляет 9 500 километров.

Отмечается, что супруги рассчитывают завершить свое пешее путешествие в апреле 2027 года.