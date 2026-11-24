Идущие пешком из Москвы во Владивосток супруги удостоены всероссийской премии Супруги, идущие пешком из Москвы во Владивосток, удостоены всероссийской премии

Москва24 ноя Вести.Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян, которые совершают пешее путешествие из Москвы во Владивосток, стали лауреатами всероссийской премии "Больше, чем путешествие". Об этом сообщили организаторы премии.

В номинации "Больше, чем путешественник" лучшей была признана история о семейном пешем путешествии через всю Россию от Москвы до Владивостока Павла Шабалина и Тамары Погосян говорится в сообщении на сайте премии

На данный момент путешественники находятся в Амурской области. 30 ноября они планируют прибыть в Биробиджан, а 5 декабря – в Хабаровск. В пути семейная пара находится 310 дней. В их планах пройти около 9,5 тыс. км и завершить маршрут в апреле 2027 года.