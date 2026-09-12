Едемская и Прошин выиграли золото заключительного этапа велогонки "Россия" Победителями последнего этапа велогонки "Россия" стали Едемская и Прошин

Москва12 сен Вести.В Москве состоялся заключительный, восьмой этап веломногодневной гонки "Россия". Его победителями стали Алена Едемская и Борис Прошин, сообщает ТАСС.

Этап пролегал от стадиона "Лужники" по Бережковской набережной и далее по Садовому кольцу, и по нему обратно в "Лужники". Общая протяженность гонки – 60 км.

Едемская преодолела дистанцию первой, следом за ней финишировали Светлана Самохвалова и Мария Курносова. В мужской части после Прошина вторым стал Андрей Трошин, третьим – Дмитрий Кузьмин.

Велогонка "Россия" состоит из восьми этапов. Они проходили в Костроме, Владимире-Суздале, Ярославле, Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиеве Посаде и Москве.

Общий километраж всей многодневки равен 504 км.