Идущим пешком из Москвы во Владивосток супругам осталось около 1 тыс. км пути Идущим пешком из Москвы во Владивосток супругам осталось около 1 тыс. км

Москва28 ноя Вести.Супругам Павлу и Тамаре, отправившимся пешком из Москвы во Владивосток, осталось идти около 1 тыс. километров, за их спиной уже почти 8,7 тыс. Об этом путешественники сообщили в своем Telegram-канале "Пешком через Россию. Москва – Владивосток", в котором делятся подробностями пути вплоть до количества шагов и трат на питание.

Пройдено всего: 8 691,34 километра​​​. До Владивостока примерно: 997 километров написала семейная пара

Путешествие под девизом "Каждый шаг – маленькая победа" началось 19 января 2026 года. 28 ноября, на 314-й день пути, супруги прошли почти 32 километра и остановились в Облученском районе Еврейской автономной области в селе Будукан.

Из интервью, которые путешественники давали в перерывах между переходами, известно, что Павлу 33 года, Тамаре – 31, они из Москвы. Пара передвигается от города к городу, останавливаясь на ночлег в гостиницах и мотелях.

При этом Павел и Тамара отмечают, что не ограничивают себя жесткими правилами. Например, считают уместным принимать помощь с перевозкой своих вещей вперед по маршруту.

18 ноября идущие пешком из Москвы во Владивосток супруги стали лауреатами всероссийской премии "Больше, чем путешествие".