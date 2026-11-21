Отправившиеся пешком из Москвы во Владивосток супруги приближаются к ЕАО Супруги, путешествующие пешком из Москвы во Владивосток, скоро доберутся до ЕАО

Москва21 ноя Вести.Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян, которые отправились в пеший маршрут из Москвы во Владивосток, в ближайшие несколько дней дойдут до Еврейской автономной области. Сейчас они находятся на территории в Амурской области.

По преодолению маршрута к декабрю: у нас сейчас первая задача - пройти Амурскую область… Ориентировочно к началу декабря [намерены] дойти до Хабаровского края приводит слова путешественницы ТАСС

19 января 2026 года Павел и Тамара отправились пешком во Владивосток с Красной площади в Москве. В планах путешественников - пройти около 9,5 тысяч. км и завершить маршрут в апреле 2027 года.