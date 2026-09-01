Икону святых покровителей бизнесменов привезли на ВЭФ из Москвы

На ВЭФ привезли икону святых покровителей бизнесменов Икону святых покровителей бизнесменов привезли на ВЭФ из Москвы

Москва1 сен Вести.Соборная икона святых покровителей предпринимателей доставлена на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в рамках автопробега из Москвы, пишет ТАСС.

Всероссийский крестный ход-автопробег "Россия под Покровом" стартовал 1 августа из Москвы. Маршрут включал Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, города Сибири, а также Биробиджан, Хабаровск и Корсаков на Сахалине.

На иконе "Святые покровители предпринимателей" изображены святые, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, которые могут стать примером и духовным ориентиром для современных предпринимателей.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что меню на ВЭФ включает стейк из мурманской трески, пасту с трубачом и гребешком и еще ряд блюд из морепродуктов и рыбы.