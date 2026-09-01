Москва1 сенВести.Соборная икона святых покровителей предпринимателей доставлена на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в рамках автопробега из Москвы, пишет ТАСС.
Всероссийский крестный ход-автопробег "Россия под Покровом" стартовал 1 августа из Москвы. Маршрут включал Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, города Сибири, а также Биробиджан, Хабаровск и Корсаков на Сахалине.
На иконе "Святые покровители предпринимателей" изображены святые, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, которые могут стать примером и духовным ориентиром для современных предпринимателей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что меню на ВЭФ включает стейк из мурманской трески, пасту с трубачом и гребешком и еще ряд блюд из морепродуктов и рыбы.