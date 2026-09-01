Меню на ВЭФ включает стейк из мурманской трески и пасту с трубачом и гребешком

Паста с гребешком и фаршированный кальмар: чем кормят участников ВЭФ Меню на ВЭФ включает стейк из мурманской трески и пасту с трубачом и гребешком

Москва1 сен Вести.Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке могут попробовать блюда из морепродуктов, икры и рыбы, в том числе фаршированного кальмара с мидиями и пельмени с чукотской рыбой, пишет РБК со ссылкой на корреспондента.

На площадке форума организован бесплатный кофе-брейк и работают три платных ресторана, в том числе "Рыбный дом Росрыболовства".

В меню для участников форума включены салат с хрустящей мурманской треской за 1100 рублей, оливье а-ля рус с камчатским крабом за 1450 рублей, зеленый салат с сахалинским кальмаром и приморскими мидиями за 1100 рублей.

Среди горячих блюд есть пельмени с чукотской и сахалинской рыбой за 1850 рублей, приморская скоблянка с кукумарией и кальмаром за 1350 рублей, стейк из мурманской угольной трески за 3100 рублей, паста с приморским трубачом и гребешком за 2100 рублей, кальмар фаршированный с дальневосточным минтаем и морепродуктами за 1900 рублей.

Участники форума могут полакомиться мороженым из гребешка за 650 рублей, а также блинами с сибирским кедровым орехом, брусникой и сгущенным молоком за 850 рублей.

Восточный экономический форум проходит в столице Приморья с 1 по 4 сентября.

Ранее сообщалось, что первый день ВЭФ пройдет под аккомпанемент ливней и прохладной погоды.