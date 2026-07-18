В столице Северной Кореи появились продукты из Приморского края В магазинах Пхеньяна заметили продукты из Приморского края

Москва18 июл Вести.Товары российского производства, включая широкий ассортимент мясных продуктов Приморского края, появились на прилавках ряда продовольственных магазинов северокорейского Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, покупателям предлагаются вареные и копченые колбасы, сосиски, ветчина, бекон, а также другие мясные деликатесы и полуфабрикаты российского производства. Кроме того, ассортимент включает красную икру, различные виды шоколада, вафли и прочую кондитерскую продукцию, подсолнечные семечки и водку.

В материале отмечается, что стоимость этих импортных товаров заметно превышает цены, характерные для российского рынка. Например, упаковка подсолнечных семечек весом 500 граммов реализуется по цене около 8 долларов США (приблизительно 640 рублей). За 350-граммовую упаковку карбонада придется отдать около 11 долларов (860 рублей), а 600 граммов сосисок обойдутся в 12 долларов (940 рублей).

Цены на плитку шоколада стартуют от 4,5 доллара (350 рублей), а стоимость бутылки водки варьируется от 15 до 150 долларов (от 1 200 до 11 700 рублей) в зависимости от объема и марки.

Несмотря на указанные ценовые различия, российская продукция пользуется устойчивым спросом среди местного населения, а отдельные позиции оперативно раскупаются, заключается в статье.

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