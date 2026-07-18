Москва18 июлВести.Товары российского производства, включая широкий ассортимент мясных продуктов Приморского края, появились на прилавках ряда продовольственных магазинов северокорейского Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, покупателям предлагаются вареные и копченые колбасы, сосиски, ветчина, бекон, а также другие мясные деликатесы и полуфабрикаты российского производства. Кроме того, ассортимент включает красную икру, различные виды шоколада, вафли и прочую кондитерскую продукцию, подсолнечные семечки и водку.
В материале отмечается, что стоимость этих импортных товаров заметно превышает цены, характерные для российского рынка. Например, упаковка подсолнечных семечек весом 500 граммов реализуется по цене около 8 долларов США (приблизительно 640 рублей). За 350-граммовую упаковку карбонада придется отдать около 11 долларов (860 рублей), а 600 граммов сосисок обойдутся в 12 долларов (940 рублей).
Цены на плитку шоколада стартуют от 4,5 доллара (350 рублей), а стоимость бутылки водки варьируется от 15 до 150 долларов (от 1 200 до 11 700 рублей) в зависимости от объема и марки.
Несмотря на указанные ценовые различия, российская продукция пользуется устойчивым спросом среди местного населения, а отдельные позиции оперативно раскупаются, заключается в статье.
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