Идущая пешком из Москвы во Владивосток пара прошла более 5 тыс. км Свыше 5 тысяч км преодолела пешком пара, путешествуя из Москвы во Владивосток

Москва14 авг Вести.Семейная пара Павел и Тамара, которые 19 января начали пешее путешествие из Москвы во Владивосток, прошли более половины пути, преодолев более 5 тысяч километров. Об этом они сообщили в Telegram-канале "Пешком через Россию | Москва – Владивосток".

Пройдено всего: 5218,3 км. До Владивостока примерно 4392 км написали в сообщении

Сейчас пара находится в Иркутской области. В среднем Павел и Тамара проходят около 30 км в день, останавливаясь в значимых местах и знакомясь с местными жителями. Транспорт на маршруте они не используют.