Тестовая поездка: "Иволга" долетела до Тулы Электропоезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку до Тулы

Москва12 авг Вести.Электропоезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку до Тулы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Современный состав успешно прошел проверку на маршруте Москва – Тула. Этот тестовый рейс был без пассажиров.

Тестовая поездка — важная часть перед полноценным запуском. Ее проходят все составы перед началом пассажирских перевозок. Они нужны, чтобы проверить исправность всех систем электропоезда уточнили в ведомстве на платформе МАХ

Во время поездки специалисты оценили время в пути, работу энергетического оборудования и скоростные показатели. Современный поезд преодолел 300 км — до Тулы и обратно.

"Иволга" — городской поезд, который специально был разработан для Московских центральных диаметров. Планируется, что в будущем такие составы будут ходить до Тулы в рамках проекта развития Центрального транспортного узла, который свяжет столицу с регионами.