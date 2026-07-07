Москва7 июлВести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России сбили 11 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 11 украинских беспилотниковнаписал Дмитрий Миляев
По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.
Глава региона призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номерам экстренных служб - 01, 101, 112.
Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил Дмитрий Миляев.