Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 11 дронов над Тульской областью

ПВО ликвидировала 11 беспилотников в небе над Тульской областью Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 11 дронов над Тульской областью

Москва7 июл Вести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России сбили 11 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 11 украинских беспилотников написал Дмитрий Миляев

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Глава региона призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номерам экстренных служб - 01, 101, 112.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил Дмитрий Миляев.