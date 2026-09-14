Москва14 сенВести.Утром в понедельник, 14 сентября, возобновили работу сразу пять воздушных гаваней, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Речь идет об аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Краснодара и Махачкалы.
Аэропорты Владикавказ (Беслан), Волгоград, Грозный (Северный), Краснодар (Пашковский), Махачкала (Уйташ) … сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении ведомства в MAX
В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.