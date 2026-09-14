Росавиация: утром в понедельник возобновлена работа пяти аэропортов

Пять российских аэропортов возобновили работу Росавиация: утром в понедельник возобновлена работа пяти аэропортов

Москва14 сен Вести.Утром в понедельник, 14 сентября, возобновили работу сразу пять воздушных гаваней, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Речь идет об аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Краснодара и Махачкалы.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Волгоград, Грозный (Северный), Краснодар (Пашковский), Махачкала (Уйташ) … сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении ведомства в MAX

В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.