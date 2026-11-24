Москва24 нояВести.В Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли пятеро военнослужащих. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны страны.
По данным ведомства, речь идет о вертолете ВВС Турции модели Eurocopter AS-532, который выполнял тренировочный полет. Авария произошла в провинции Эскишехир. Причины крушения пока не установлены.
В результате крушения вертолета ВВС Турции погибли пятеро наших военныхгласит сообщение Минобороны
Ранее турецкое военное ведомство сообщало о гибели четырех военных при крушении вертолета в провинции Малатья. Тогда вертолет S-70 рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт.