Минобороны Турции: жертвами крушения военного вертолета стали пять человек

Пятеро военных погибли при крушении вертолета в турецкой провинции Эскишехир Минобороны Турции: жертвами крушения военного вертолета стали пять человек

Москва24 ноя Вести.В Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли пятеро военнослужащих. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны страны.

По данным ведомства, речь идет о вертолете ВВС Турции модели Eurocopter AS-532, который выполнял тренировочный полет. Авария произошла в провинции Эскишехир. Причины крушения пока не установлены.

В результате крушения вертолета ВВС Турции погибли пятеро наших военных гласит сообщение Минобороны

Ранее турецкое военное ведомство сообщало о гибели четырех военных при крушении вертолета в провинции Малатья. Тогда вертолет S-70 рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт.