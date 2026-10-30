Жертвами крушения военного вертолета в БиГ стали четыре человека

Военные и сотрудники Красного Креста погибли при крушении вертолета в БиГ Жертвами крушения военного вертолета в БиГ стали четыре человека

Москва30 окт Вести.В результате крушения итальянского военного вертолета в Боснии и Герцеговине (БиГ) погибли четыре человека: двое военнослужащих армии и двое сотрудников Красного Креста. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

На северо-востоке БиГ потерпел крушение итальянский вертолет CH-47 Chinook, участвовавший в операции EUFOR Althea. На борту находились 15 итальянцев. Погибли двое военнослужащих итальянской армии и двое военнослужащих Добровольческого военного корпуса Итальянского Красного Креста. 11 пострадавших получают необходимую медицинскую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает говорится в сообщении

По факту случившегося Министерство обороны Италии начало расследование.

Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших в этой авиакатастрофе.