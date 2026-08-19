Беспилотник упал во двор управления полиции в турецком Трабзоне В турецкой провинции Трабзон упал неизвестный беспилотник

Москва19 авг Вести.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неустановленного происхождения упал во внутреннем дворе здания управления полиции в турецкой провинции Трабзон.

Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на заявление управления губернатора провинции.

18 августа 2026 года около 19:30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин [провинции Трабзон] говорится в публикации

Уточняется, что "в результате инцидента никто не пострадал". Материальный ущерб был причинен трем транспортным средствам, находившимся на парковке.

Власти подтвердили, что после инцидента были предприняты необходимые меры безопасности и начато расследование.

Ранее сообщалось, что на пляже в районе Арнавуткей в Стамбуле, недалеко от побережья Черного моря, был обнаружен боеприпас неизвестного происхождения. О находке местным властям сообщили жители. Прибывшие на место сотрудники жандармерии забрали боеприпас, который затем был доставлен в специальный центр для дальнейшего изучения.