Москва9 сенВести.Ракетная опасность объявлена на всей территории Брянской области. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 07.00 мск.
Ракетная опасность … Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное местонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По необходимости гражданам рекомендовали обращаться по телефону 112.