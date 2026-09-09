Москва9 сен Вести.Ракетная опасность объявлена на всей территории Брянской области. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 07.00 мск.

Ракетная опасность … Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место