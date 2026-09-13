Москва13 сен Вести.Ракетная опасность объявлена на всей территории Брянской области, работают системы оповещения. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место