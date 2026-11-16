В Башкирии во время пожара в частном доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Башкирии В Башкирии во время пожара в частном доме погиб ребенок

Москва16 ноя Вести.В городе Октябрьский в Башкирии в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает региональное МЧС.

Из задымленного помещения был эвакуирован 11-летний мальчик. Ребенка немедленно передали бригаде скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление угарным газом". Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мальчика не удалось — он скончался в больнице говорится в сообщении

Пожар потушили на площади 100 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и обстоятельства трагедии.