Москва16 нояВести.В городе Октябрьский в Башкирии в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает региональное МЧС.
Из задымленного помещения был эвакуирован 11-летний мальчик. Ребенка немедленно передали бригаде скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление угарным газом". Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мальчика не удалось — он скончался в больницеговорится в сообщении
Пожар потушили на площади 100 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и обстоятельства трагедии.