Москва5 апрВести.Редкое рулонное облако сформировалось над акваторией Черного моря у побережья Турции. О природном явлении сообщила газета Star.
Необычные облака напоминали по виду гигантскую волну в небе.
Необычное облако в форме рулона появилось над Черным морем, вызвав удивление у очевидцевговорится в статье
Подобные облака, как поясняется в материале, образуются при резком столкновении воздушных масс, которые различаются между собой температурой и влажностью.
Рулонное облако, которое в международной классификации называется volutus, представляет собой продолговатую горизонтальную облачную массу в форме трубы. Она создает в небе иллюзию вращения вокруг собственной оси.