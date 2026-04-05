Star: рулонное облако заметили над Черным морем у берегов Турции

Москва5 апр Вести.Редкое рулонное облако сформировалось над акваторией Черного моря у побережья Турции. О природном явлении сообщила газета Star.

Необычные облака напоминали по виду гигантскую волну в небе.

Необычное облако в форме рулона появилось над Черным морем, вызвав удивление у очевидцев говорится в статье

Подобные облака, как поясняется в материале, образуются при резком столкновении воздушных масс, которые различаются между собой температурой и влажностью.

Рулонное облако, которое в международной классификации называется volutus, представляет собой продолговатую горизонтальную облачную массу в форме трубы. Она создает в небе иллюзию вращения вокруг собственной оси.