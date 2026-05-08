Костромской "Спартак" и "Челябинск" не прошли лицензирование для РПЛ

Москва8 мая Вести.Два футбольных клуба из Первой лиги не получили требуемую лицензию для российской премьер-лиги. Речь идет про костромской "Спартак" и "Челябинск", говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

В общей сложности заявки подавали 22 клуба, лицензирование прошли 20 из них.

Отказано в выдаче лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев РФС и РПЛ "Спартаку" (Кострома) и "Челябинску" сказано в пресс-релизе футбольного союза

Уточняется, что у каждого из перечисленных клубов отсутствует стадион Высшей или первой категории.

А вот другие четыре клуба из Первой лиги такие лицензии получили. Это "Факел" (Воронеж), "Родина" (Москва), "Урал" (Екатеринбург) и "Ротор" (Волгоград).