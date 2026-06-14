Москва14 июнВести.Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил минировать танкеры, чтобы избежать их захвата европейскими странами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перехвате якобы российского нефтяного танкера при попытке пройти через Ла-Манш.
Полагаю, что надо минировать используемые…танкеры. Инициация должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаютсянаписал Рогозин
В начале июня Евросоюз дал своим военным кораблям полномочия задерживать в Средиземном море танкеры, которые, по их мнению, могут быть загружены российской нефтью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что причисление судов к так называемому "теневому флоту" нарушает конвенцию ООН по морскому праву, которая была принята в 1982 году.