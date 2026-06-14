Рогозин предложил минировать танкеры, чтобы их не задерживали военные ЕС Рогозин предложил минировать танкеры, чтобы страны ЕС их не перехватывали

Москва14 июн Вести.Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил минировать танкеры, чтобы избежать их захвата европейскими странами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перехвате якобы российского нефтяного танкера при попытке пройти через Ла-Манш.

Полагаю, что надо минировать используемые…танкеры. Инициация должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются написал Рогозин

В начале июня Евросоюз дал своим военным кораблям полномочия задерживать в Средиземном море танкеры, которые, по их мнению, могут быть загружены российской нефтью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что причисление судов к так называемому "теневому флоту" нарушает конвенцию ООН по морскому праву, которая была принята в 1982 году.