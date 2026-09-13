Москва13 сен Вести.Внешний облик ночной Москвы с высоты около 400 километров запечатлела космонавт Анна Кикина. Она сфотографировала столицу в честь ее 879-летия. Снимок был опубликован в Telegram-канале Роскосмоса.

На фотографии видно, что ночью по всей Москве горят огни, которые видны даже из космоса.

Анна Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы с борта Международной космической станции говорится в сообщении ведомства

В 2026 году день города в Москве отмечали 5 и 6 сентября. Президент России Владимир Путин в концертном зале "Зарядье" лично поздравлял жителей столицы с праздником.