Роспотребнадзор мониторит радиационный фон из-за пожара в районе ЧАЭС

Москва8 мая Вести.Роспотребнадзор проводит усиленный мониторинг радиационной обстановки в регионах Центральной России в связи с лесным пожаром в районе Чернобыльской АЭС, в том числе измерение мощности дозы гамма-излучения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, измерения проводятся в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Радиационная обстановка в России остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов Российской Федерации не зафиксировано сказано в сообщении

Роспотребнадзор продолжает контроль радиационной обстановки.