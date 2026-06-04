МО РФ: за сутки отражены атаки 601 БПЛА и 2 снарядов Vampire

Российская ПВО за сутки сбила 2 снаряда Vampire и более 600 дронов МО РФ: за сутки отражены атаки 601 БПЛА и 2 снарядов Vampire

Москва4 июн Вести.Противовоздушная оборона России за прошедшие сутки сбила два снаряда реактивной системы залпового огня Vampire и 601 беспилотник ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские зенитчики перехватили четыре управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбит … 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении ведомства

За ночь ПВО перехватила 272 вражеских дрона.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал из села Азовское в город Керчь в Крыму. Один мирный житель погиб, еще три человека пострадали.