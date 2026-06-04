Москва4 июнВести.Противовоздушная оборона России за прошедшие сутки сбила два снаряда реактивной системы залпового огня Vampire и 601 беспилотник ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Кроме того, российские зенитчики перехватили четыре управляемые авиабомбы.
Средствами противовоздушной обороны сбит … 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении ведомства
За ночь ПВО перехватила 272 вражеских дрона.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал из села Азовское в город Керчь в Крыму. Один мирный житель погиб, еще три человека пострадали.