МО РФ: за сутки сбиты шесть снарядов HIMARS и 754 украинских БПЛА

ПВО за сутки сбила 754 украинских дрона МО РФ: за сутки сбиты шесть снарядов HIMARS и 754 украинских БПЛА

Москва3 июн Вести.Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 754 беспилотника ВСУ. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Российская ПВО за сутки перехватила и уничтожила шесть управляемых авиабомб. Кроме того, зенитчики отразили атаку шести снарядов системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

354 вражеских дрона над 16 регионами России и Азовским морем уничтожили в ночное время.

В ночь на среду, 3 июня, беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево (ДНР), следовавший по маршруту Москва – Симферополь. Восемь мирных жителей погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.