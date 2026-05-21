Россиянам рассказали, кто может претендовать на компенсации по советским вкладам Профессор Финогенова: компенсации по советским вкладам могут получить наследники

Москва21 мая Вести.Компенсации по советским вкладам в Сбербанке, которые были открыты до 20 июня 1991 года, доступны как гражданам России, так и их наследникам.

Подробности порядка получения этих выплат в беседе с агентством "Прайм" рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт пояснила, что размер компенсации рассчитывается путем умножения остатка на счете по состоянию на 20 июня 1991 года на коэффициент, который зависит от срока хранения средств, затем на установленную кратность.

При этом уже выплаченные ранее суммы компенсации не учитываются.

Граждане, родившиеся до 1945 года, получают тройной размер остатка по вкладу, а рожденные в период с 1946 по 1991 год — двойной, продолжила Финогенова.

Наследники могут претендовать на выплату, если владелец вклада на момент смерти был гражданином России. Для получения такой выплаты им необходимо обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и сберкнижкой.

Наследникам дополнительно потребуется предоставить свидетельство о смерти владельца вклада и документы, подтверждающие право на наследство. Сумма выплат в части ритуальных услуг составляет до 6 тысяч рублей.

Ранее ведущий юрист компании "Европейская Юридическая Служба" Юрий Телегин рассказал о возможности компенсировать советские вклады.