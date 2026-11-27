С февраля 2027 года выплаты вырастут: кого затронет индексация Соцфонда Соцфонд: индексация ежемесячных выплат и компенсаций затронет 17 млн льготников

Москва27 ноя Вести.С 1 февраля 2027 года ежемесячные денежные выплаты и компенсации, администрируемые Социальным фондом России, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, повышение затронет 17 миллионов льготников, в том числе ветеранов войны и боевых действий, инвалидов, а также чернобыльцев.

C 1 февраля 2027 года будут проиндексированы и другие пособия, так называемые ежемесячные денежные выплаты и компенсации, которые фонд администрирует, на 6,8%. Такая индексация затронет 17 млн льготников, включая такие категории, как ветераны войны, ветераны боевых действий, инвалиды и чернобыльцы сказал Чирков

Ранее глава Соцфонда отмечал, что страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции.