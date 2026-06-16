В Херсонской области без электроэнергии остаются 63 населенных пункта

Сальдо: частичные отключения электроэнергии затронули четыре муниципалитета В Херсонской области без электроэнергии остаются 63 населенных пункта

Москва16 июн Вести.Частичные отключения электроэнергии, возникшие из-за дефицита мощности в энергосистеме Херсонской области, затронули четыре муниципалитета. Об этом в MAX сообщил губернатор региона.

Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в 63 населенных пунктах Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Алешкинского округов говорится в сообщении

Сформирован график временных отключений, уточнил Сальдо. В ближайшее время он появится на канале колл-центра "Херсонэнерго". Все социально значимые объекты продолжают работать, они обеспечены резервными источниками питания. Аварийные бригады энергетиков работают на местах.