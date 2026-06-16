Москва16 июнВести.Частичные отключения электроэнергии, возникшие из-за дефицита мощности в энергосистеме Херсонской области, затронули четыре муниципалитета. Об этом в MAX сообщил губернатор региона.
Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в 63 населенных пунктах Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Алешкинского округовговорится в сообщении
Сформирован график временных отключений, уточнил Сальдо. В ближайшее время он появится на канале колл-центра "Херсонэнерго". Все социально значимые объекты продолжают работать, они обеспечены резервными источниками питания. Аварийные бригады энергетиков работают на местах.