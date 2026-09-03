Москва3 сен Вести.Херсонской области нужны высокоскоростные средства противодействия беспилотным летательным системам. Об этом заявил ИС "Вести" губернатор региона Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что такие средства производятся на Дальнем Востоке.

Для Херсонской области очень важны технологии производства, сами источники и предметы противодействия беспилотным летательным системам. То есть нам нужны средства поражения высокоскоростные, современные технологии. Но, как известно, большая часть [производства] комплектующих, производство самих беспилотных летательных систем и перехватчиков находится как раз здесь, именно на Дальнем Востоке рассказал Сальдо

Также в регионе востребованы установки, которые позволяют автономно вырабатывать электричество для нужд граждан. Эти системы также производятся на Дальнем Востоке.

Очень важно сейчас в условиях делокализации энергоснабжения обеспечить жителей индивидуальными источниками генерации электроэнергии. Это новые системы, которые сейчас производятся точно так же здесь, большей частью в этом регионе, поэтому мы сюда приехали именно за этим сейчас. И такие предприятия здесь есть, мы уже заключили с ними намерения о поставках резюмировал Сальдо

Площадкой ВЭФа стал Владивосток. Форум проходит с 1 по 4 сентября. На пленарном заседании ВЭФ выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Дальний Восток должен стать регионом для обкатки использования гражданских БПЛА в народном хозяйстве.