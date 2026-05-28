ТАСС: Сейшелы и Ботсвана скоро откроют посольства в Москве

Москва28 мая Вести.Республика Сейшелы и Ботсвана в ближайшее время открыть посольства в столице РФ, сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

Об этом он рассказал ТАСС.

Ботсвана и Сейшельские Острова ответил дипломат на соответствующий вопрос агентства о скором открытии посольств стран в Москве

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бенине и Тоголезской Республике Игорь Евдокимов сообщил, что Россия и Того планируют в этом году открыть свои посольства в Москве и Ломе.