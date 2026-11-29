Москва29 нояВести.Страны Европы отказались от цели нанести России стратегическое поражение, но пока не выработали готовой переговорной позиции, заявил ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам, экс-посол РФ в Британии Андрей Келин.
Он прокомментировал заявление британского министра иностранных дел Эда Милибэнда, что Лондон, в отличие от других стран Европы, не собирается восстанавливать диалог с Россией на уровне МИД и глав государств.
По мнению Келина, слова Милибэнда не выбиваются из других заявлений европейских лидеров, которые носят риторический характер.
...Какой-либо позиции сейчас у Запада, включая Евросоюз, Великобританию, готовой позиции к переговорам нет. Они сменили свою позицию в том плане, что пытались достичь стратегического поражения России - ее больше нет, они отложили в сторону. Но другой переговорной [позиции] пока нетсказал Келин
Лондон, Париж и Берлин обсуждают, как взаимодействовать дальше с Россией, но пока это "размышления", не имеющие отношения к переговорам.
О контактах на высоком или высшем уровне пока разговоров нет вообщеуказал сенатор
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал стремление Европы подключиться к переговорам по Украине. По его словам, европейские страны одновременно настаивают на немедленном перемирии, но при этом отвергают необходимость выработки долгосрочного урегулирования.