Сенатор Келин: у Европы пока нет готовой переговорной позиции по России

Сенатор Келин: лидеры Европы не выработали готовой переговорной позиции по РФ Сенатор Келин: у Европы пока нет готовой переговорной позиции по России

Москва29 ноя Вести.Страны Европы отказались от цели нанести России стратегическое поражение, но пока не выработали готовой переговорной позиции, заявил ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам, экс-посол РФ в Британии Андрей Келин.

Он прокомментировал заявление британского министра иностранных дел Эда Милибэнда, что Лондон, в отличие от других стран Европы, не собирается восстанавливать диалог с Россией на уровне МИД и глав государств.

По мнению Келина, слова Милибэнда не выбиваются из других заявлений европейских лидеров, которые носят риторический характер.

...Какой-либо позиции сейчас у Запада, включая Евросоюз, Великобританию, готовой позиции к переговорам нет. Они сменили свою позицию в том плане, что пытались достичь стратегического поражения России - ее больше нет, они отложили в сторону. Но другой переговорной [позиции] пока нет сказал Келин

Лондон, Париж и Берлин обсуждают, как взаимодействовать дальше с Россией, но пока это "размышления", не имеющие отношения к переговорам.

О контактах на высоком или высшем уровне пока разговоров нет вообще указал сенатор

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал стремление Европы подключиться к переговорам по Украине. По его словам, европейские страны одновременно настаивают на немедленном перемирии, но при этом отвергают необходимость выработки долгосрочного урегулирования.