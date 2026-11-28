"Научились жить без Лондона": Келин оценил отношения ЕС и Великобритании ТАСС: в Совфеде оценили перспективы возвращения Британии в ЕС

Москва28 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) научился "жить без Лондона", а потому мало заинтересован в его возвращении в объединение.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Великобритании Андрей Келин.

В Лондоне есть две тенденции, набирающие силу: в пользу возвращения в Евросоюз, и довольно-таки малая заинтересованность самого Евросоюза, который научился жить без Лондона сказал Келин

Он добавил, что вернуться можно будет теперь лишь "частично". То есть, поменять некоторые вещи в плане фитосанитарии и облегчить визовый режим.

Ранее стало известно, что премьер Великобритании Энди Бернем хочет вернуть страну в состав ЕС. Газета The Times сообщала, что "он искренне и глубоко в это верит и считает, что его позиция соответствует общественным настроениям".

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года.