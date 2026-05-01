Сенаторы США приравняли участие в рынках прогнозов к казино и запретили ставки Сенат США единогласно одобрил запрет для законодателей и сотрудников на ставки

Москва1 мая Вести.Сенат США принял резолюцию, которая незамедлительно вводит строгий запрет для сенаторов и сотрудников верхней палаты на использование специализированных рынков прогнозов. Об этом сообщил инициатор документа сенатор-республиканец Берни Морено, которого цитирует NBC.

Инициаторы меры подчеркнули, что спекуляции на геополитических событиях и выборах подрывают общественное доверие к государственным институтам. Лидер демократического большинства Чак Шумер в ходе выступления в Сенате полностью поддержал инициативу, призвав коллег из Палаты представителей последовать примеру Сената, чтобы "не превращать Конгресс в казино".

Запрет был принят на фоне скандалов, связанных с вероятным использованием инсайдерской информации на подобных платформах, таких как Polymarket и Kalshi. Ранее внимание общественности привлекли крупные выигрыши на сайтах ставок, сделанные незадолго до громких международных событий, включая боевые действия вокруг Ирана и свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В частности, в январе 2026 года один из пользователей заработал около 410 тысяч долларов, спрогнозировав отстранение Мадуро от власти. Позже выяснилось, что ставку сделал военнослужащий спецназа США, получивший доступ к секретной информации.

Ситуация вокруг рынков прогнозов также сопровождается спорами об их объективности. Так, ранее платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши по ставкам на вторжение США в Венесуэлу, утверждая, что операция по захвату президента Мадуро и его супруги в начале 2026 года не соответствует определенным в правилах условиям военного наступления. В то же время эксперты отмечают, что законодательные запреты на торговлю могут оказаться лишь временной мерой.