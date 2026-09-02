Шапша: 11 БПЛА уничтожили над 7 округами Калужской области

Шапша: 11 беспилотников сбили в Калужской области Шапша: 11 БПЛА уничтожили над 7 округами Калужской области

Москва2 сен Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что во вторник, 2 сентября, зенитчики уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Цели были поражены над 7 муниципальными округами.

В течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Сухиничского, Ульяновского и Ферзиковского муниципальных округов сказано в сообщении главы региона в MAX

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.