Москва2 сенВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что во вторник, 2 сентября, зенитчики уничтожили 11 вражеских беспилотников.
Цели были поражены над 7 муниципальными округами.
В течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Сухиничского, Ульяновского и Ферзиковского муниципальных округовсказано в сообщении главы региона в MAX
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.