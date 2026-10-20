Москва20 октВести.В воздушном пространстве Орловской области в течение минувшей ночи зафиксировали новый налет украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 6 вражеских БПЛАнаписал он в национальном мессенджере
В результате отражения атаки повреждений и пострадавших не зафиксировано. В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых БПЛА работают МЧС и правоохранительные органы.
Утром вторника также сообщалось о 19 ликвидированных беспилотниках в Брянской области.