Москва20 октВести.На территории Брянской области была отражена атака 19 украинских беспилотников самолетного типа. Такими сведениями поделился врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 19 вражеских БПЛА самолетного типанаписано в канале
Ликвидацией ударной техники Украины занимались подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", спецподразделения Росгвардии и брянское МВД России на транспорте.
Ранее также сообщалось об ударах по Донецку. Там пострадал один человек, а также нанесен ущерб городской инфраструктуре.