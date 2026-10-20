В Брянской области отражена атака 19 украинских БПЛА Ковальчук: за прошедшие сутки над Брянской областью уничтожено 19 БПЛА

Москва20 окт Вести.На территории Брянской области была отражена атака 19 украинских беспилотников самолетного типа. Такими сведениями поделился врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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Ликвидацией ударной техники Украины занимались подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", спецподразделения Росгвардии и брянское МВД России на транспорте.

Ранее также сообщалось об ударах по Донецку. Там пострадал один человек, а также нанесен ущерб городской инфраструктуре.