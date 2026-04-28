Штангист Серобян признался, что не рассчитывал установить новый рекорд на ЧЕ

Штангист Серобян рассказал, что не планировал установить рекорд Штангист Серобян признался, что не рассчитывал установить новый рекорд на ЧЕ

Москва28 апр Вести.Российский штангист Геворг Серобян в комментарии ИС "Вести" заявил, что не рассчитывал установить новый рекорд Европы в рывке на чемпионате Европы.

Россиянин на соревнованиях в Батуми (Грузия) показал результат 161 кг.

Было классно, непривычно, так как с возвращения были первые старты, было волнение. Но справился. Не целился именно на рекорд, так получилось. Команда поддерживала, родственники, страна. Огромное спасибо всем, кто поддерживал заявил он

На соревнованиях в Батуми сборная России по тяжелой атлетике завоевала на турнире восемь медалей – два золота, четыре серебра и две бронзы.