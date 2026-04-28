Москва28 апрВести.Российский штангист Геворг Серобян в комментарии ИС "Вести" заявил, что не рассчитывал установить новый рекорд Европы в рывке на чемпионате Европы.
Россиянин на соревнованиях в Батуми (Грузия) показал результат 161 кг.
Было классно, непривычно, так как с возвращения были первые старты, было волнение. Но справился. Не целился именно на рекорд, так получилось. Команда поддерживала, родственники, страна. Огромное спасибо всем, кто поддерживалзаявил он
На соревнованиях в Батуми сборная России по тяжелой атлетике завоевала на турнире восемь медалей – два золота, четыре серебра и две бронзы.