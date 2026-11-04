Москва4 нояВести.В Севастополе система противовоздушной обороны и силы мобильных огневых групп отражают атаку со стороны Украины. Над морем сбиты две воздушных цели. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над морем в районе Северной стороны… Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружиянаписал глава города в мессенджере MAX
Он призвал граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.