Москва15 сенВести.Силы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
Руководитель субъекта уточнил, что в районе Северной стороны сбито три воздушных цели.
По предварительным данным, никто из людей не пострадалговорится в заявлении
Михаил Развожаев призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.