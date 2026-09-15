В Севастополе идет отражение атаки ВСУ, сбиты три воздушные цели

Три цели сбиты в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь В Севастополе идет отражение атаки ВСУ, сбиты три воздушные цели

Москва15 сен Вести.Силы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

Руководитель субъекта уточнил, что в районе Северной стороны сбито три воздушных цели.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал говорится в заявлении

Михаил Развожаев призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.