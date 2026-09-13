Российские военнослужащие уничтожили три украинских БПЛА в Севастополе

Три украинских БПЛА сбиты в Севастополе Российские военнослужащие уничтожили три украинских БПЛА в Севастополе

Москва13 сен Вести.Российские военнослужащие отражают атаку украинских боевиков в Севастополе — уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Отмечается, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ).

Нейтрализованы три БПЛА. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-км и Максимовой дачи написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ

Граждан призвали соблюдать необходимые меры безопасности.