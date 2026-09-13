Москва13 сенВести.Российские военнослужащие отражают атаку украинских боевиков в Севастополе — уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Отмечается, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ).
Нейтрализованы три БПЛА. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-км и Максимовой дачинаписал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ
Граждан призвали соблюдать необходимые меры безопасности.