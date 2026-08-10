ВС РФ уничтожили три украинских БПЛА в Севастополе

Три украинских БПЛА сбиты в Севастополе ВС РФ уничтожили три украинских БПЛА в Севастополе

Москва10 авг Вести.Российские военнослужащие уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны и Гагаринском районе Севастополя. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 3 БПЛА написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Развожаев отметил, что ВС РФ используют различные средства поражения, в том числе и стрелковое оружие.

Граждан призвали соблюдать все меры предосторожности.