Москва10 авгВести.Российские военнослужащие уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны и Гагаринском районе Севастополя. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 3 БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Развожаев отметил, что ВС РФ используют различные средства поражения, в том числе и стрелковое оружие.
Граждан призвали соблюдать все меры предосторожности.