ПВО ликвидировала еще 10 дронов, летевших в направлении Москвы

Силы ПВО отразили атаку еще 10 беспилотников, летевших на Москву ПВО ликвидировала еще 10 дронов, летевших в направлении Москвы

Москва12 ноя Вести.Расчеты ПВО Министерства обороны России отразили атаку еще 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Атака еще 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны написал Сергей Собянин

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Ранее градоначальник информировал о 10 уничтоженных беспилотниках. Таким образом, за 20 минут силами противовоздушной обороны уничтожены уже 20 дронов.