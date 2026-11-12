Москва12 нояВести.Расчеты ПВО Министерства обороны России отразили атаку еще 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Атака еще 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Миноборонынаписал Сергей Собянин
В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
Ранее градоначальник информировал о 10 уничтоженных беспилотниках. Таким образом, за 20 минут силами противовоздушной обороны уничтожены уже 20 дронов.